Porto-Vecchio : Françoise Collet ou l’art du recyclage

Formée à l’école des Arts Déco de Nice, Françoise Collet, en parcourant la campagne et les plages, récupère bouteilles en plastique, cartouches et autres mégots qu’elle recycle pour en

faire des tableaux mais aussi des lampes et des compositions. C’est dans son atelier à Sotta que s’opère la transformation. Cela fait deux ans que l’artiste travaille sur ce projet.

Au-delà de l’aspect artistique ce labeur de recyclage associé à la création permet à ces matériaux de retrouver une certaine noblesse.



Dans un autre registre, Françoise Collet exposera ses peintures à compter du 6 août, et durant quinze jours, au moulin de Serra di Scopamena, au cœur de l’Alta Rocca.



Le vernissage aura lieu à 17h30 le samedi 6 août en présence de la chanteuse lyrique Nathalie Vincenti accompagnée de Myriam Ferrari.