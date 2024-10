Portivechju : un semi-marathon en route vers un record de participation

Le semi-marathon de Portivechju, relancé en 2022 sous la co-organisation de l'ASPVA et de la Ville, est en passe de battre un record de participation pour son édition de ce dimanche 20 octobre. En milieu de journée ce vendredi, 718 coureurs et marcheurs s’étaient déjà inscrits pour prendre part aux trois épreuves phares : le semi-marathon, le 10 kilomètres et la marche.



Les départs seront donnés à 10 heures. Le semi-marathon s’élancera du port de commerce, tandis que les concurrents du 10 kilomètres et les marcheurs (sur 8 kilomètres) partiront du parking de Palumbaghja. Tous les participants convergeront vers la ligne d’arrivée à Santa Ghjulia.



Le parcours du semi-marathon promet une première partie rapide avant une montée exigeante vers le Col de Varra, point culminant de la course, suivi d'un tracé vallonné jusqu'à l'arrivée. Le 10 kilomètres, lui aussi, débutera sur un rythme rapide avant de rejoindre le parcours du semi, marqué par plusieurs relances.



Les références chronométriques à battre pour cette édition sont les suivantes : sur le 10 kilomètres, Irène Gorban (41’08) et Sullivan Baralle (33’28), tous deux en 2018 ; et pour le semi-marathon, Laura Hrebec (1h20’08) en 2014 et Duncan Kipurgat Kiptanui (1h09'47) en 2015.