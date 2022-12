Portivechju : un plan de logement sur dix ans pour renforcer la part de résidences principales

C'est une petite révolution ambitionnée par la majorité municipale de Portivechju. "On a initié un programme de 1000 logements nouveaux en dix ans, pose d'entrée Jean-Christophe Angelini, maire de la commune. Il y a une nécessité de continuer à avancer de ce domaine. On a gardé une centralité évidente sur le plan économique, touristique, etc; mais on n'est plus en capacité de loger les gens car les prix du foncier et de l'immobilier se sont envolés, et que mes prédécesseurs n'ont pas assez mis l'accent sur le sujet."



Ce "Plan logement 2023-2033" découle d'un constat : "Le parc de logements sur le territoire comptabilise 62% de résidences secondaires, explique le maire. Ces dix dernières années, il s'est construit pour dix résidences, huit secondaires et deux principales. En trois ou quatre ans, Porto-Vecchio a aussi perdu 200 enfants dans ses écoles primaires. Et sur un pas de temps comparable, un millier de personnes, souvent habitant ailleurs mais avec un emploi à Portivechju."



Travaillée depuis plusieurs mois, la stratégie se basera donc majoritairement sur une grosse production de logements à vocation principale, à raison d'une centaine d'unités par an pendant au moins une décennie. Sur les 1000 hébergements qui vont voir le jour, un tiers seront des logements sociaux (entre 300 et 350), une moitié des logements "intermédiaires" (PLS, PLAI, PLUS...) et plusieurs dizaines d'unités seront dédiées à du logement libre.