Portivechju : Week-end de foire sur la Marine

C'est vendredi en milieu de journée que la 17e Fiera di Portivechju a débuté. Une inauguration qui s'est déroulée en présence du maire de Portivechju, Jean-Christophe Angelini, du sous-préfet de Sartène, Gaël Rousseau de nombreux élus de la Communauté de Communes du Sud Corse et des organisateurs de la Foire. Une entame bénie par l'abbé Don Thibault Lambert qui officie, désormais, à la place de Frédéric Constant.



Plus de 80 stands, un véritable inventaire à la Prévert, étaient présents lors de ce week-end qui s'est achevée ce dimanche en fin d'après-midi. Des produits artisanaux de tous ordres, jusqu'aux nouvelles technologies en passant par un petit salon de l'automobile, mais aussi des stands dédiés à l'environnement, tout était réunis sur le chapiteau implanté sur la Marine.



A cela il convient d'ajouter des moments réservés à la pratique sportive et à celle culturelle sans oublier une conférence dédiée à l'environnement. Rien d'étonnant, dès lors, que le public ait répondu présent en se rendant en nombre à cet événement qui marque la fin de la période estivale dans la Cité du Sel et qui dans le même temps revêt une évidente importance au plan économique.