Port du masque dans les transports en commun : une intensification des contrôles

« Ce jour nous allons faire un passage sur une ligne de bus avec des passagers afin de rappeler l’ensemble des mesures barrières, l’ensemble des précautions que l’on doit prendre dans un milieu confiné qu’est un bus » explique Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud.

En présence de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, de la SPL Muvitarra et de trois policiers intercommunaux, l’opération « pédagogique » organisée par la préfecture de Corse-du-Sud ce vendredi 31 juillet vise à rappeler aux usagers que la vigilance doit rester de mise, dans un contexte où certains signes de reprise de l’épidémie se font sentir.

Des contrôles qui devraient s’intensifier : « La semaine prochaine d’autres contrôles auront lieu et si nous constatons des comportements particulièrement risqués, des contraventions seront opérées » annonce Alain Charrier. « L’amende pour non port du masque s’élève à 135€ » précise t-il. Du côté de la police intercommunale, on indique que pour l’instant, aucun PV n’a été établi : « Nous avons surtout fait beaucoup de prévention depuis le 11 mai ».

Si « globalement l’accueil du public est bon et les gens se sentent concernés », comme le relève Alain Charrier, ces opérations ne sont pas inutiles pour Flavie Fratoni, responsable administrative au sein de la SPL Muvitarra : « Après le déconfinement, au fur et à mesure des semaines, nous avons constaté un relâchement. Il y a même eu des incivilités. Certaines personnes ne voulaient pas mettre le masque » indique t-elle. « Nous sommes donc contents de ces contrôles qui redonnent confiance à l’ensemble des usagers ».