Port de Bastia : une plus grande coordination pour éviter les collisions

Trop peu d’espace entre les bateaux et des manœuvres rendues trop compliquées : les conditions ne seraient aujourd’hui pas pleinement réunies, dans le port de Bastia, pour permettre la navigation en sécurité de l’ensemble des navires.



Des difficultés sur lesquelles la Chambre de commerce et d’industrie de Corse, en charge du port, est revenue lors de la présentation du projet Iside (Innovazione per la Sicurezza del Mare), ce mardi 12 juillet à Bastia. Une collaboration interrégionale poussée par la CCI qui vise à améliorer les communications entre les secours en cas d’accident et éviter, de façon générale, les collisions entre ferries et plaisanciers. « Cette situation ne s’est jamais produite, mais nous voulons l’anticiper car elle pourrait avoir de graves conséquences et bloquer le port, qui est la première porte d’entrée de la Corse, de même qu’engendrer une pollution maritime », indique Stéphane Venturini, président de la commission des ports de Corse à la CCI.



Dans ce cadre, une démonstration pratique a été effectuée en mer ce jour : celle d’un exercice catastrophe, avec le black-out du Mega Regina, un bateau de la flotte Corsica Ferries. La machine à propulsion à l’arrêt, le navire, inmanoeuvrable, heurte un navire de plaisance, et deux personnes tombent à l’eau.



Des alertes en langue universelle



Plutôt que d’enclencher l’ensemble des moyens de secours présents de façon séparée, le projet Iside prévoit leur concertation au préalable via un nouveau moyen de communication, élaboré par l’Université de Cagliari. Un système qui reste encore au stade de prototype et nécessite donc des finalisations mais sur lequel ses créateurs misent déjà beaucoup. Le principe : standardiser des phrases courtes écrites dans toutes les langues pour faciliter la transmission d’alertes. «En cas d’accident, la barrière de la langue peut compliquer la compréhension et la mise en place des secours. Avec cette application, destinée à tous les utilisateurs de la mer, il suffit d’appuyer sur un bouton pour donner le bon signal. C’est un langage universel », se félicite Gianfranca Fancello, chef de projet Iside.



Un nouveau moyen de communication qui rassure les armateurs, à l’image de Pierre Mattei, président de la compagnie Lota Maritime Corsica Ferries. « Le port de Bastia va devoir encore subsister quelques années. Sa configuration est complexe, donc il va falloir encore s’en accommoder au mieux. »