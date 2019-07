Pollutions des navires dans le port d'Ajaccio : Laurent Marcangeli demande la tenue d'une table ronde

Dans une tribune datée du 23 juin 2012, j'ai manifesté mon inquiétude sur la situation d'Ajaccio, eu égard aux fumées qui s'échappent des cheminées des navires dans son Port de commerce. Les Ajacciens sont, au quotidien, exposés à des substances hautement toxiques, émises par la combustion de carburant et de pétrole qui alimentent leurs moteurs.

À cela, je n'oublie pas les rejets d'eaux usées en mer, les navires plus anciens qui utilisent encore des systèmes de traitement obsolètes, les eaux de cales contaminées, les risques évidents pour les baigneurs, l'impact sur les poissons et les coraux qui suffoquent.. En tant que maire, en tant qu'Ajaccien, je ne peux plus l'accepter. Et je crois pouvoir dire que nous, représentants et responsables politiques, ne pouvons plus l'accepter.





Des collectifs se constituent et se mobilisent très régulièrement pour faire entendre leur voix auprès des décideurs que nous sommes : la population ajaccienne est sensibilisée à la nécessité d'agir pour son environnement pour sa santé. Il est fondamental que nous unissions nos énergies; en tant que maire d'Ajaccio et président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, je ne suis pas l'autorité compétente pour statuer.

C'est pourquoi, j'appelle solennellement l'ensemble de nos institutions publiques (Etat, CdC, CCI),compagnie maritimes, experts de la gestion durable des déchets et tous acteurs de la grande plaisance concernés, à se réunir en septembre prochain pour réfléchir à des solutions concrètes et pérennes de lutte contre les impacts environnementaux négatifs de ces activités portuaires.

Dans l'attente d'une proposition de date effective à la rentrée, veuilles recevoir, Madame, Messieurs, mes meilleurs salutations...