Pollution des navires dans le port d'Ajaccio. L’environnement s’invite dans la campagne électorale

Pour François Filoni tout le monde se rejette la balle mais "il faut que le maire prenne ses responsabilités, soit on change l’aménagement de la sortie du port et on oblige la chambre de commerce, la région à faire en sorte qu’on mette des transformateurs sur le port qui permettent l’alimentation." Pour le candidat il faut rentrer dans le pragmatisme et se mettre autour d’une table et dire qui va financer les transformateurs qui vont venir sur le port. "Qu’on nous sorte pas que le courant vient du Vazzio, on peut faire un parc solaire à l’extérieur d’Ajaccio et le connecter sur le réseau pour alimenter l’installation du port. Donc on peut même demander aux compagnies de participer au développement du solaire en Corse.