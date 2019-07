Pollution des bateaux : une pétition demande la création d’une Zone ECA Méditerranée

Rédigé par La rédaction le Samedi 6 Juillet 2019 à 10:26

Chaque année, la pollution de l’air par les navires cause 1730 décès, rien que sur le pourtour méditerranéen, et coûte entre 8 et 14 milliards d’euros. Le gouvernement français propose le passage de la Méditerranée en Zone ECA qui plafonne le taux de soufre dans les carburants marins à 0,1 %, une norme en vigueur depuis 2015 en mer Baltique, mer du Nord, Manche et Amérique du Nord. Les ports corses étant concernés, l’Assemblée de Corse s’était déjà emparée de cette question. Avec la pétition adressée au Premier ministre, l'association Le Garde et d'autres associations environnementales relancent le débat sur la création d’une Zone ECA Méditerranée.







Le 3 mars dernier Romain Colonna, conseiller territorial du groupe Femu a Corsica, a, de nouveau, par une question orale, interpellé l’Exécutif sur la nécessité de s’impliquer dans les négociations en cours pour cet enjeu majeur de santé publique. L'ECA est une zone qui, dans le cadre du secteur maritime et de la pollution atmosphérique des navires, réduit à 0,1 % l’émission de dioxydes de soufre. Aujourd’hui, les normes en vigueur autorisent les bateaux à rejeter 3,5 % d’oxydes de soufre. A partir du 1er janvier 2020, l’OMI (Organisation maritime internationale) abaisse cette norme à 0,5 %. Cette nouvelle norme s’appliquera à tout le monde. La zone ECA va encore plus loin et fait descendre cette norme à 0,1%, soit une émission de dioxydes de soufre extrêmement faible. Elle est, donc, encore plus restrictive et encore moins polluante, et fait passer le taux légal d’émissions de 3,5 % à 0,1 %.



En s'adressant directement au Premier ministre, Le Garde et d'autres associations environnementales relancent le débat sur la création d’une Zone ECA Méditerranée.

Pour signer la pétition

SUR LE MEME SUJET Campomoro : un plaisancier blessé après une chute de son bateau

Incendies d'Aleria et d'Olmi-Cappella sous surveillance

Pietracorbara : Une voiture détruite par un incendie

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie