Pollution aux particules fines : procédure d'alerte maintenue en Corse

Comme mercredi, les niveaux les plus forts sont observés en Haute-Corse notamment sur le nord-Ouest, le Cap Corse et la région bastiaise.

Pour la journée du 28 octobre, les taux de particules devraient commencer à légèrement diminuer mais les concentrations seront toujours importantes

notamment sur la partie côtière.

La procédure d’alerte est donc maintenue pour les journées du 27 et 28 octobre.



Qualitair Corse indique que les modèles de prévision montrent qu’une amélioration pourrait être possible à partir de ce week-end.

Pour l’instant, il est nécessaire d’éviter les efforts intenses pour les personnes sensibles et de respecter les recommandations.