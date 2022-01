Politique : Le PNC fait une cure de rajeunissement grâce à des visages nouveaux

Ce mardi 11 janvier, réunir la presse à l’Université de Corse pour présenter les orientations du parti n’était sûrement pas un choix anodin du Partitu di a Nazione corsa (PNC). Pour 2022 et les années à venir, le parti et son leader Jean-Christophe Angelini ont fait le choix de miser sur la jeunesse. C’est ce qu’ils exposeront le 23 janvier prochain à la faculté de droit de l’Università, lors de la première assemblée générale après leur défaite aux élections territoriales de juin dernier. Une cure de rajeunissement qui semble souffler sur les partis autonomistes, puisqu'elle fait suite à celle opérée, en décembre, par l'ancien allié, désormais adversaire, Femu a Corsica.



Parmi les nouveaux visages qui devraient accéder des postes à responsabilité dans les structures du parti dès le 23 janvier, Pascal Zagnoli, étudiant de 23 ans. « L’objectif sera de former des jeunes cadres, de rajeunir le parti pour le dynamiser et travailler sur des débats de fond, sur un véritable projet de société », lance le jeune militant qui insiste sur le rôle qu'assumera désormais la jeunesse au sein du PNC, « un rôle central dans l’exécutif et sera au cœur du parti ». Pour cela, les jeunes militants pourront compter sur l'aide d'un réservoir de militants investis sur le terrain associatif et syndical étudiant.



Ce dynamisme est aussi incarné, explique-t-il, depuis le début janvier par la réactivation des sections locales, leur restructuration et même parfois, par la création de nouvelles sections aux quatre coins de l’île. Dans ces regroupements d'adhérents au PNC, le parti espère que les militants de la première heure intègrent formellement les nouvelles recrues pour travailler sur des sujets comme la précarité grandissante dans l’île, ou l’accès au logement, à la propriété, ou encore le foncier. A quelques mois des élections présidentielles, les autonomistes entendent également plancher sur des « véritables avancées institutionnelles pour la Corse » et établir un rapport de force politique avec Paris « pour ne pas se laisser enfermer dans un pseudo contrat d’autogestion », précise Pascal Zagnoli.



Réunir les militants et se projeter sur la prochaine échéance



L'assemblée générale sera la première grande réunion publique du parti dans le cadre de la nouvelle mandature territoriale où le PNC se situe résolument dans l'opposition. Elle intervient dans un contexte post-électoral qui a vu naître le mouvement « Avanzemu » issu de la désunion avec la majorité territoriale Femu a Corsica et Corsica libera. « Nous avons quand même été soutenus par 21 000 Corses aux dernières territoriales », tient à rappeler Pascal Zagnoli. Le PNC ne cache pas sa volonté de conquérir le cœur des Nationalistes et annonce que cette assemblée générale sera ouverte à tout le monde. Enfin, la restructuration du parti permettra aussi de porter sereinement, lors des élections législatives de juin prochain, la candidature et la possible réélection du député PNC sortant de la seconde circonscription de Corse du Sud, Paul-André Colombani. Le maire de Portivechju, Jean-Christophe Angelini, avait, l'an dernier, lancé un appel à l'union autour des trois députés Pè a Corsica sortants. Il pourrait, le 23 janvier prochain, repréciser sa position.