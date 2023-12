Plusieurs voitures ont encore brûlé cette nuit à Bastia

La rédaction le Dimanche 3 Décembre 2023 à 09:09

En plus de leur combat acharné contre l'incendie qui a ravagé 140 hectares à Brando et mobilisé plus de 100 soldats du feu, les sapeurs-pompiers de Haute-Corse ont été confrontés à une série d'interventions liées aux mauvaises conditions météorologiques. La journée a été marquée par pas moins de 92 interventions diverses ont été réalisées samedi 2 décembre.



La nuit du samedi au dimanche a également été marquée par des incendies de véhicules dans la région bastiaise. Trois voitures ont été détruites à Lupino, suivi de quatre véhicules touchés au logis de Montesoro. Une autre voiture a été la proie des flammes à Borgo. Les circonstances de ces incidents restent à déterminer.