Plusieurs opérations de secours pour la SNSM de Propriano

Ce vendredi vers 14 heures, sur alerte du CROSS Corse, les Sauveteurs en Mer de la SNSM Propriano ont été engagés pour assister 4 personnes en difficulté sur leur voilier de 13,90m en avarie dans le secteur de Cala Longa, à Sartene .

Immédiatement, la SNS 130 était engagée pour leur porter assistance.

Bonifacio étant leur port de destination, la SNS 063 de la cité des falaises est venue à leur rencontre pour prendre le relais du remorquage.

D'autres interventions ont nécessité l’intervention des Sauveteurs en Mer et de leurs moyens nautiques et terrestres. Ils ont remorqué une barque de pêche échouée avec voie d’eau et effectué diverses mise en sécurité de personnes.