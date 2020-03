Pluies, avalanches et vent violent : la Corse placée en vigilance jaune

VL le Dimanche 1 Mars 2020 à 17:42

Comme de nombreux autres départements français, ce dimanche 1 mars Météo France a placée la Corse en vigilance jaune.

La Haute-Corse est en alerte à partir de 16 heures, pour les paramètres "vent violent" et "risque avalanches".

Orages et pluies arriveront seulement demain en fin de matinée et perdureront pour la journée entière.

Mais les averses ne seront pas le seul phénomène que l'ile subira ce jour.

La Corse du Sud est en effet placée aussi en vigilance jaune pour risque avalanches à partir de cet après-midi et pour vagues de submersion, vent et pluies à partir de demain, lundi, 9 heures.

Les alertes sont valables, pour le moment jusqu'à 15 heures du lundi 2 mars.



A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements