Pluie-inondation : la Haute-Corse placée en vigilance jaune par Météo France

Météo France a placé la Haute-Corse en vigilance jaune pour le risque de pluies et inondations ce jeudi 3 octobre, de 4 à 16 heures. Des remontées pluvio-orageuses en provenance des Baléares sont attendues dès la fin de la nuit, avec un impact notable sur l'ensemble de l'île.



Les précipitations, parfois intenses, s'organiseront en lignes sud-ouest / nord-est, avec des cumuls de 30 à 40 mm par heure sur certaines zones, susceptibles de durer jusqu'à trois heures. Sur toute l'île, les cumuls attendus varieront entre 30 et 50 mm, tandis que le sud de la Corse, y compris les zones littorales, pourrait enregistrer entre 60 et 90 mm, voire plus localement.



Dans l'après-midi, les précipitations devraient se diriger vers l'Italie, mais de nouvelles averses orageuses, en provenance du golfe de Gênes, sont attendues dans la nuit, principalement sur le nord de l'île, avec une intensité plus modérée.