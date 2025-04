PlasticApp : une appli ajaccienne pour apprendre à mieux trier ses déchets

« Transformer le tri des déchets plastiques en une expérience ludique et engageante », c’est le pari que s’est lancé Jacques Battini, entrepreneur ajaccien de 42 ans, lors de la sortie officielle de « PlasticApp ». Lancée officiellement le 3 avril 2025, après deux ans de développement, l’application est avant tout un jeu mobile qui se veut « éco-friendly ». A l’origine de ce jeu d’un nouveau genre, le jeune entrepreneur, qui visait plutôt à se lancer dans la création d’une ligne de recyclage, est parti d’un triste constat : « C’est un monde que je connais bien. Mais, aujourd’hui le geste du tri n’est pas suffisant. Il n’y a pas assez d’engagement vis-à-vis de l’environnement en général. Avec cette application, mon objectif est de changer la perception de ce geste éco—citoyen de manière ludique ».



Se sentir acteur du changement environnemental

Disponible dès cette date sur Android et iOS, Plasticapp s'adresse à tous les citoyens, de 9 à 60 ans, et les incite à adopter un comportement plus responsable vis-à-vis de l'environnement. Plasticapp se distingue par sa capacité à rendre le tri des déchets plastiques simple et amusant. En scannant le code-barres de leurs emballages à proximité des points de tri, les utilisateurs collectent des points et débloquent des récompenses tout en progressant dans un univers interactif. « Cette application est un mix entre Pokemon et Tamagotchi ! En scannant les code-barres et les poubelles de tri, ils peuvent ainsi avancer plus rapidement dans le jeu ». Plus ils trient, plus ils avancent. Ce système de gamification, conçu pour sensibiliser et encourager l’adoption du tri, permet à chaque utilisateur de se sentir acteur du changement environnemental. « Il a fallu deux années pour développer cette application qui comprend du gaming et de l’Intelligence Artificielle. Nous avons rentré dans la base de données plus de 20 000 photos de poubelles de tri et plusieurs modèles car dans chaque ville et chaque pays, les containers de tri sont différents. Il faut savoir déjà qu’entre Ajaccio, Corte ou Bastia, ce ne sont pas les mêmes et forcément les utilisateurs s’y perdent un peu ».