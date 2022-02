Plan local d'urbanisme de Bonifacio : vers une abrogation dans les trois mois ?

Mais c’est déjà un début de victoire pour l’association U Levante. « Devant la somme des zonages illégaux et le principe d’équilibre bafoué, le Rapporteur du Tribunal administratif demande à la commune d’abroger son PLU dans les trois mois », indique-t-elle dans un communiqué. « Le rapporteur public du Tribunal administratif de Bastia a considéré que l’association U Levante est fondée à soutenir que le Plan local d’urbanisme de Bunifaziu adopté en 2006 est illégal en totalité », poursuit-elle. En conséquence, pour U Levante, « le maire doit saisir son conseil municipal afin d’adopter un nouveau PLU compatible avec la loi Littoral et le Padduc ».



Parmi les « illégalités » retenues, l’association relève l’incompatibilité du PLU avec les dispositions des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme. « L’ouverture à l’urbanisation opérée par la commune doit être en rapport avec ses perspectives de développement et ne pas constituer une offre de terrains à bâtir démesurée : c’est le principe d’équilibre », détaille U Levante. Autre incompatibilité, celle « avec les prescriptions du Padduc relatives aux espaces stratégiques agricoles ». Enfin, U Levante note une « méconnaissance » des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, qui indiquent, respectivement que « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et les villages existants », et que « l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage doit rester limitée ».