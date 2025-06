Pietralba renforce sa sécurité civile avec un nouveau véhicule d’intervention

Ce week-end, la commune de Pietralba a officiellement dévoilé son nouveau véhicule d’intervention, affecté à sa réserve communale de sécurité civile. Ce camion tout équipé marque une avancée notable dans la capacité locale à répondre rapidement aux urgences, en particulier aux départs de feu. « Cet équipement est une vraie avancée pour notre commune. Il a été financé à 80 % par l’État dans le cadre du programme France Nation Verte, grâce au Fonds vert. C’est une aide concrète et vitale pour les territoires ruraux comme le nôtre », souligne José Sauli, maire de Pietralba.



Dotée de 14 réservistes bénévoles, la réserve communale de Pietralba est désormais équipée d’un camion d’intervention, d’équipements de protection individuelle pour chaque membre, ainsi que de radios mises à disposition via une convention avec le SIS2B (Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse). « Les réservistes ont reçu une formation à la manœuvre du kit incendie, assurée par les services du SIS2B. Ils ont aussi été formés aux premiers secours par le centre de secours de Ponte-Leccia », précise le maire. Le colonel Thierry Nutti, en charge des affaires réservées, de la communication et de la citoyenneté, a d’ores et déjà assuré que d’autres formations complémentaires pourraient être proposées.



Malgré la proximité du centre de secours de Ponte-Leccia, l’édile insiste sur la valeur ajoutée d’une capacité de réaction immédiate sur le territoire communal : « Nos réservistes ne remplacent pas les pompiers, mais ils peuvent intervenir immédiatement, notamment en cas de feux naissants. Cela peut permettre de contenir un départ de feu ou de sécuriser une situation, en attendant les secours ».



Un soutien appuyé de l’État

Le sous-préfet de Calvi, Yoann Toubhans, a salué l’initiative dans une logique de « continuum de sécurité » : « C’est une chaîne d’acteurs qui commence par les maires, avec le concours des sapeurs-pompiers, puis de l’État. Il ne s’agit pas de se substituer aux pompiers, mais d’assurer une primo-intervention. Mieux vaut intervenir cinq minutes après un départ de feu avec de l’eau, que plusieurs heures plus tard avec un Canadair ».



Le coût total du projet s’élève à environ 100 000 euros, dont 80 % financés par l’État via le Fonds vert. Le représentant de l’État souligne que d’autres communes de Balagne s’engagent dans cette voie : « À chaque fois qu’elles sollicitent l’État, nous répondons présents avec un soutien financier significatif ».



Présent à l’inauguration, Hyacinthe Vanni, président du SIS2B, a insisté sur le rôle clé des réserves communales dans la stratégie globale de sécurité en Haute-Corse. Il a souligné le travail de Jean-Pierre Mazzi, chargé de mission au SIS, pour l’accompagnement des maires dans la mise en place de ces dispositifs. « C’est un vrai travail de trinôme. L’État joue le jeu, il achète aujourd’hui des véhicules neufs et bien équipés, ce qui change tout. Avant, il s’agissait souvent de véhicules réformés, vieux, qui ne duraient qu’un ou deux ans. Aujourd’hui, ce sont des outils fiables, financés à 80 % », a précisé le président.



Deux réserves ont déjà vu le jour cette année – dont celle de Pietralba – et une troisième est en cours de création à Bisinchi. Le SIS2B est fortement impliqué dans le montage des dossiers, les formations et la coordination avec les services de l’État.



Le sous-préfet l’a rappelé : sans volonté municipale forte, rien n’est possible. « Rien ne peut se faire sans la volonté du maire et de son équipe. Et le matériel ne suffit pas : il faut des citoyens volontaires, qui s’investissent sur leur temps personnel pour faire vivre la réserve ». La réserve de Pietralba incarne également un engagement intergénérationnel, avec une jeunesse impliquée et motivée. « Ce sens du devoir, profondément enraciné en Corse, est un élément remarquable et porteur d’espoir », conclut-il.



Un modèle de sécurité locale que la commune de Pietralba entend bien faire vivre dans la durée.