Pierre Savelli : « Nous voulons une aide à l’émancipation, pas une aide à l’assistanat ! »

- Vous dites que les relations avec l’Etat sont compliquées, pas seulement avec la région, mais aussi au niveau de la ville. Est-ce parce que vous êtes un maire nationaliste ?

- On pensait que non ! Force est de constater que nous avons des difficultés que d’autres n’ont pas ! Ce sont les services qui nous les font remonter. Peut-être est-ce seulement passager ? Il y a eu, dans certains domaines, un durcissement, une crispation après février 2018. L’élection du conseiller départemental José Gandolfi a été annulée en 2015 pour des raisons complètement fallacieuses et qui n’existent pas, ici, à Bastia, ville de la fraude électorale. J’ai tous les éléments qui prouvent que cette élection n’aurait jamais du être annulée. Le dernier exemple est la vente du bâtiment des affaires maritimes : 1,240 million € pour 591 m2 que nous consacrerons à des projets d’utilité publique : une halle aux poissons, une capitainerie, une salle d’armes pour la douane… L’Etat nous le vend à prix fort ! A Ajaccio, il vend la citadelle, 2,6 ha et 6000 m2 de bâti pour 1, 380 million €, soit 140 000 € de plus ! Le fait du prince probablement ! Mais ce n’est pas normal !



- Deux poids, deux mesures, selon la couleur politique ?

- Oui ! Quand nous avons négocié le prix, l’Etat nous a même posé des contraintes ! Nous lui avons acheté la poudrière pour faire l’aldilonda, un chemin piéton qui va changer la ville… Il nous l’a quand même vendu 300 000 € pour 3 000 m2 ! On n’a pas contesté, mais il ne faut pas qu’il y ait deux poids, deux mesures. Et je ne parle pas des contrôles de légalité, des permis de construire retoqués, des recours gracieux que nous acceptons hors délais et auxquels nous répondons, nous allons au Tribunal administratif et nous gagnons. Et voilà que la Cour des comptes est en train d’étudier le fonctionnement de la ville en pleine période électorale ! Nous acceptons, mais cela fait beaucoup ! Les mailles du tamis sont bien plus resserrées quand il s’agit de Bastia que lorsque cela concerne d’autres communes et à fortiori quand cela concernait la municipalité antérieure. Sinon, certaines affaires ne seraient jamais passées ! C’est pour cela que le respect de tous est important. On nous regarde d’un œil suspicieux, et ce n’est pas tolérable quand on fait autant d’efforts pour être à la hauteur des enjeux et des ambitions que nous nous sommes fixés en termes de transparence et d’équité !



- Que comptez-vous dire à Edouard Philippe ?

- Lui dire en quelques phrases qu’il faut, d’abord, écouter ce que dit le peuple corse, ce qu’il a dit en 2015, revalidé, confirmé et tamponné en 2017. Nous ne voulons pas revenir en arrière. Ensuite, je vais lui expliquer ma vision pour ma ville. L’Etat doit jouer son rôle de partenaire. Parce qu’il a des compétences que nous n’avons pas, il doit nous aider à transformer notre ville – ce que nous sommes en train de faire – et l’agglomération. Je voudrais lui dire ce que représente Bastia dans l’histoire de la Corse et dans le panorama d’aujourd’hui. Bastia, c’est 40 % des logements sociaux de l’île, 77% de gens qui vivent dans les quartiers « Politique de la ville ». Il y en a 12 000 en Corse, dont 10 000 rien qu’à Bastia ! C’est beaucoup ! Bastia est une ville pauvre économiquement, mais riche humainement. Nous nous battons pour conserver notre patrimoine et l’enrichir. Nous avons l’ambition, d’ici 5 à 10 ans, de mettre en place des transports en commun quasi-gratuits pour changer la vie des gens. C’est, pour nous, une dimension importante, mettre le développement durable au coeur de notre action avec des dispositifs de déplacement doux comme Spassimare et Aldilonda.