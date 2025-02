Pierre-Jean Straboni : l’humour au service d’une autre image de la Corse

Sur TikTok et Instagram, son pseudo le_corse_2_ est bien connu. Pierre-Jean Straboni s’est imposé en quelques années comme l’un des créateurs de contenu les plus suivis de Corse. Dans ses vidéos, il aborde l’histoire, la politique, l’actualité et les traditions insulaires, toujours avec une touche humoristique.



Tout a pourtant commencé presque par hasard. « Je n’avais jamais fait de vidéos sur aucun réseau social, » raconte-t-il. « Au début, je faisais des vidéos humoristiques avec ma sœur. Puis un jour, j’ai répondu à un commentaire négatif sur les Corses. La vidéo a fait des centaines de milliers de vues. C’est là que j’ai décidé de me lancer sérieusement. »



Un regard différent sur la Corse

Si les réseaux sociaux regorgent de contenus sur l’île, rares sont ceux qui, comme lui, prennent le temps d’expliquer la culture et l’histoire corses. « Je me suis aperçu qu’il y avait beaucoup de Corses présents sur les réseaux sociaux, mais souvent avec des vidéos légères, basées sur des clichés, drôles ou non. J’ai voulu montrer autre chose : la vraie Corse, avec son identité et ses traditions. »



Son inspiration, il la puise dans l’actualité et dans son quotidien. « Ce matin encore, j’ai vu une annonce pour un terrain de 795 m², une ancienne carrière, mis en vente à 400 € le m². Ce genre de sujet, c’est typiquement ce que j’aborde en vidéo, parce que ce sont des choses qui nous concernent tous. »



Faire rire, mais surtout sensibiliser

L’humour est son arme principale. Il en joue pour traiter des clichés sur la Corse et des réalités du quotidien. « Il faut savoir rire de soi, de son peuple, de sa culture. Quand on le fait bien, ça fonctionne. » Et ça marche : son public ne se limite pas à l’île. « J’ai des abonnés partout, en France et à l’étranger. L’été, des gens en vacances s’arrêtent pour me voir. Les plus éloignés venaient du Canada. »



Certains témoignages l’ont particulièrement marqué. « Une fois, une ambulance s’est arrêtée devant mon magasin. À l’intérieur, une dame, qui venait de se faire opérer d’une tumeur cérébrale, a demandé à me rencontrer. Elle m’a confié qu’elle attendait chaque soir ma vidéo à l’hôpital. C’était bouleversant. »



Mais au-delà du divertissement, Pierre-Jean Straboni veut faire passer des messages. « Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes qui vivent en Corse mais qui n’y sont pas nées et qui en montrent une vision idéalisée : les beaux paysages, la mer, la tranquillité… Moi, je veux parler aussi des vraies problématiques. »



Une pause nécessaire

Pendant plusieurs années, il a cumulé cette activité avec son entreprise, mais il a récemment décidé de marquer un arrêt. « Ça devenait trop compliqué. Mon travail me prend du temps, et sur les réseaux, j’ai abordé énormément de sujets. »



L’exposition médiatique et la pression ont aussi pesé dans sa décision. « À un moment, je me suis senti seul. Dès qu’un sujet sensible éclatait, on me sollicitait. Et puis, il y a aussi beaucoup de commentaires négatifs. »



Pour autant, ce n’est pas un adieu définitif. « J’ai besoin de souffler, mais je reviendrai sûrement. Parce que parler de la Corse, c’est important. Et quand on peut le faire en faisant rire, c’est encore mieux. »