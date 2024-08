Piazzole lance une collecte pour sauver sa statue de Saint-Antoine. Objectif : 10 680 €

Piazzole fait appel à la solidarité pour financer la restauration de sa statue historique de Saint Antoine de Padoue, endommagée par le temps et les précédentes interventions. Avec un objectif de collecte de 10 680 €, les habitants et les sympathisants sont invités à contribuer à la préservation

de ce patrimoine.

La statue de Saint Antoine de Padoue, datant de 1792, se trouve dans l’église de Piazzole et revêt une importance particulière pour les habitants. Chaque année, le 13 juin, lors de la fête patronale, elle est sortie en procession à travers le village. Saint Antoine, souvent invoqué pour retrouver des objets perdus ou pour obtenir des guérisons, est représenté en habit franciscain, avec des bras ouverts, tenant un livre sur lequel repose une statuette de l’enfant Jésus. Cette représentation est unique en son genre et distingue cette statue des autres représentations du saint.

À l’origine, la statue était située dans le couvent des franciscains de Saint François d’Orezza. Selon la légende, elle aurait été dérobée par les Piazzulinchi vers 1900. Elle est sculptée en bois polychrome et montre des signes de détérioration importants. En effet, des insectes xylophages ont attaqué le bois, il y a eu une perte totale de support, et le bois semble avoir été endommagé par un incendie ou des brûlures de bougies. De plus, des restaurations précédentes malheureuses ont contribué à sa dégradation.

Pourtant malgré son état, chaque année, pour la fête de Saint Antoine, la statue ornée de fleurs de lys, d’olivier et de gypsophile blanc, quitte l'église pour la traditionnelle procession à travers les ruelles du village. Piazzole entier participe à cette célébration avec des traditions telles que la bénédiction des « panucci di Sant’Antone » par le curé, des chants polyphoniques sacrés et une procession venue avec ferveur et respect.



Comment contribuer ?



Les dons peuvent être effectués en ligne via la plateforme dédiée mise en place par la commune. La collecte a pour but de couvrir les frais de restauration essentiels afin de préserver cette œuvre d’art et cet élément culturel crucial pour la communauté.