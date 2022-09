Pétanque : C'est parti pour le Festibocci à Porto-Vecchio

C'est à 19 heures de ce vendredi qu'a été donné le coup d'envoi du Festibocci 2022 à Porto-Vecchio sur les rectangles tracés du côté du terre-plein de la Marine et à proximité du bar Chez Pimpan.



C'est un long week-end, organisé par le Pétanque Club du Progrès, qui vient de débuter dans le cadre de cette échéance qui effectue son grand retour sur la scène régionale. Ce sont les doublettes qui étaient les premières en lice ce soir.



Près de 90 équipes étaient sur les rangs pour ce concours initial qui lance ces trois jours de festivités. Un premier concours dont le dénouement, avec les parties décisives, aura lieu tard dans la nuit.



Demain à 14 heures ce seront les triplettes qui feront, à leur tour, leur entrée en scène sur ces mêmes terrains avant le très attendu rendez-vous de dimanche constitué par le Grand Prix des Commerçants, réservé également aux triplettes, qui sera doté de 3.000 euros de prix plus mises.



Le jet du but de ce dernier concours du Festibocci aura lieu dimanche à 10 heures.