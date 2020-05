Peri prépare le déconfinement

Ecole du village de PERI

Distribution de masques aux habitants de PERI

Passeport- Carte nationale d’identité

Afin d’aborder ensemble la période de déconfinement progressif, et dans la continuité des mesures prises dès la 1ère semaine de confinement, la commune de PERI informe ses administrés :Xavier Lacombe, maire de la commune de PERI, a décidé en conscience de ne pas ouvrir l’école du village le 11 mai prochain.Les parents d’élèves concernés ont été consultés et sont unanimement solidaires de cette décision.La commune de PERI, en collaboration avec la CAPA, effectuera une distribution gratuite de masques -lavables et réutilisables 20 fois- selon les modalités suivantes :-- Pour les habitants de PERI Village, Olmo, Salasca, Patara, Albitretto,Pont de Peri,-- Pour les personnes âgées isoléesDistribution dans les boites-aux-lettres vendredi 8 mai--Pour les habitants de la Plaine de PERIDistribution en drive à la mairie annexe samedi 9 et dimanche10 mai 9h /13hA raison d’un représentant par famille, se présenter en voiture avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins d’un an (facture EDF, taxe d’habitation) devant l’entrée du bâtiment de la mairie annexe. Les masques seront distribués à raison d’un masque pour chaque membre de la famille, sur simple demande du représentant de la famille.Le strict respect des gestes barrières fait obligation de limiter les personnes présentes dans les bâtiments communaux. Raison pour laquelle, désormais, la délivrance de passeports et cartes nationales d’identité se fera exclusivement sur rendez-vous en téléphonant au 04 95 25 63 53.