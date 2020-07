« Le centre intercommunal social culturel et sportif de Peri est un grand projet du mandat précédent, inauguré en 2019, mais dont la première pierre a été posée en 2017 ». Par ces mots, Laurent Marcangeli, président de la CAPA, retrace brièvement l’historique d’un ouvrage qui aura donc mis trois années à se concrétiser.

Ce jeudi 2 juillet, c’est l’ultime étape, c’est-à-dire la signature de la convention entre la commune de Peri et la CAPA, propriétaire des lieux : « Nous souhaitons par cette convention mettre cet outil à disposition de la commune de Peri et plus largement de l’arrière pays ajaccien » explique Laurent Marcangeli, Président de la CAPA. « Nous devons rayonner sur l’ensemble du territoire » ajoute t-il. « Tout ne doit pas être centralisé à Ajaccio » commente celui qui est pourtant le maire de la cité impériale. « Nous avons fait une intercommunalité, mais je veux que les maires restent au centre du projet » conclut-il.



Merci pour le rural et le périurbain

Xavier Lacombe, maire de Peri, se réjouit de la présence d’un tel centre sur sa commune. « Merci pour le rural et le périurbain ! » lance t-il d’ailleurs au Président de la CAPA. Il faut dire que le projet est d’envergure, comme le décrit le maire de Peri : « Il est doté d’une superficie considérable, avec 700m2 dédiés à plusieurs acteurs ». Composé de deux parties, le rez-de-chaussée fera l’objet d’une gestion directe par la commune, et le premier niveau d’une gestion déléguée à une structure associative. À cet effet, Xavier Lacombe annonce : « Nous lançons un appel à manifestation d’intérêt auprès des acteurs associatifs le 7 juillet ».

Quand les habitants de Peri et de ses environs pourront-ils alors pousser les portes de leur tout nouveau centre intercommunal socioculturel et sportif ? « Pour la rentrée, d’ici septembre ou octobre » indique Xavier Lacombe.