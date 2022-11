Per a festa di a lingua, Art Mouv hè in giru inch un spettaculu "Oghje ci campemu è simu zen"

"La rencontre entre la tradition qui se renouvelle en permanence et la nouveauté qui s’en inspire reste un des ressorts fondamentaux de la création artistique.

Cette approche prend en compte notre spécificité, notre insularité qui est à la fois un lieu vivant, un réservoir d’idées, empli de liberté, animé de ce flux que la Méditerranée nous insuffle à chaque instant." voici comme Davia Benedetti, Maitre de conférences des universités, anthropologue et chercheuse en Sciences Humaines et Sociales et danseuse, décrit ce projet artistique qui, largement influencé par l’esprit de la Fondation du Doute*, souhaite revenir aux sources d’une création qui s’inspire totalement du moment présent et s’inscrit paradoxalement, dans une tradition toujours d’actualité.



Considérant le territoire comme un espace d’expression sans limites ni frontières, un espace d’interrogation sur l’art, de citoyenneté et de rencontre entre hier et demain, Oghje considère que chaque jour est un bon jour pour créer, partager et être heureux. Chaque détail de la vie, de l’environnement, chaque évènement fortuit, chaque “Event“ peut être un acte artistique et procurer de la joie aussi dès lors que l’intention, l’imagination, l’action s’en emparent. "C’est dans cette perspective, qu’aujourd’hui, et “sans aucun doute“, nous dessinons les contours d’un long processus à venir." détaille Davia Benedetti.



*La Fondation du Doute est une démarche, une philosophie de l’art et un lieu

d’apprentissage implantée au sein de l’École d'art et Conservatoire de musique et théâtre de Blois-Agglopolys. Elle ouvre de nouvelles perspectives de recherches, d’échange et d’action, développe une pédagogie de l’écoute.