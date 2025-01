Per a Pace poursuit ses actions solidaires en Méditerranée avec un envoi vers la Tunisie

Les 9 et 10 janvier derniers, l’association Per a Pace a réalisé une nouvelle opération solidaire en acheminant du matériel vers un container entreposé sur le port de Marseille, en direction de la Tunisie. Cette initiative marque la sixième action menée par l'association dans le pays, qui vise à renforcer la solidarité entre les rives de la Méditerranée. Le chargement comprenait une variété de matériels, dont du matériel de santé, de sport, du mobilier et du matériel scolaire, tous issus de dons. "Ces actions sont possibles grâce à la collaboration de nombreux partenaires : la Collectivité de Corse, Corsica Línea, l’établissement Leclerc la Rocade à Ajaccio, l’association Corse Ukraine, la CCAS de Corse, la résidence hôtelière les Oliviers à Porto/Ota, ainsi que l’Association Populaire des Tunisiens de Corse (APTC). En Tunisie, l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS) et la Compagnie Tunisienne de Navigation soutiennent également cette initiative." rappelle l'association.



Depuis sa création en 2011, Per a Pace œuvre aux côtés de ses partenaires pour apporter une aide concrète aux populations méditerranéennes, en privilégiant des actions de coopération qui permettent aux habitants de vivre dignement dans leur pays. "Rien qui ne touche la Méditerranée ne nous est étranger", indique l’association, rappelant la gravité des drames humains qui se produisent chaque jour sur cette mer, devenue un vaste cimetière pour ceux qui tentent d’y traverser dans l’espoir d’une vie meilleure.



A la fin du mois de janvier, un regroupement associatif intitulé « Sulidarita Corsica Valencia » se déploiera pour apporter la contribution de la Corse aux populations de la région de Valencia, en Espagne, durement frappées par les inondations du mois d’octobre dernier.

En février, l’association se tournera vers les camps kurdes en Grèce pour organiser une nouvelle action solidaire.