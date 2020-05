Per L’Avvene : « Ni les excès de verbe, ni les insultes ne sauront nous détourner de nos convictions »

Voici le communiqué :« A l'occasion de la session de l'Assemblée de Corse qui s’est tenue hier, Bianca Fazi a tenu à l'endroit de Christelle Combette de violents propos teintés de mépris. Cette forme d'expression n'a pas sa place dans une assemblée délibérante. Du reste, ni les excès de verbe, ni les insultes ne sauront nous détourner de nos convictions, que Christelle a toujours exprimées dans le respect de chacun.Après des considérations d’ordre politique portant sur un rapport d’étape lié au déconfinement et à l’appréhension de sujets tels que la fermeture des établissements scolaires, la relance économique et touristique, etc…, la conseillère exécutive a proféré des attaques personnelles visant notre représentante en l’accusant injustement de ne pas tenir compte de la priorité sanitaire. Pire encore, au lieu d’en rester là, Femu a Corsica a sur les réseaux sociaux diffusé, vanté et revendiqué l’attitude de Bianca Fazi, présentée comme la championne de la santé face à nous qui serions, pour reprendre ses propos « dépourvus d’humanité ». Démagogie, populisme et énième volonté de faire le buzz ! C’est aussi indigne qu’irresponsable. La fièvre gagne un exécutif dont certains de ses membres se croient tout permis et au-dessus des règles fondamentales de la démocratie que sont la liberté d’expression, la diversité des opinions et le respect de ses pairs.Déplorant cet incident qui révèle et discrédite la conseillère exécutive qui l’a commis, notre groupe tient néanmoins à remercier d’une part les élus qui, y compris au sein de la majorité, ont manifesté à Christelle Combette leur soutien. Et d’autre part le Président de l’Assemblée de Corse qui a bien voulu, malgré les tentatives de certains élus de Femu, nous laisser la parole suite à cette mise en cause personnelle, garantissant ainsi le respect des droits de l’opposition. »