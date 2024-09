Pays ajaccien : un partenariat entre la CAPA et l'ARS pour améliorer les conditions de vie des plus vulnérables

Ce vendredi, 6 septembre l’Agence Régionale de Santé Corse (ARS) et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) ont officialisé un nouvel accord visant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Le Contrat Local de Santé du Pays Ajaccien se fixe pour objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales en mettant en place des actions concrètes adaptées aux besoins spécifiques des différentes communes.

Stéphane Sbraggia, le Maire d’Ajaccio, fait remarquer : « Lorsque l’on fait de l’aménagement pour améliorer la cohésion sociale et l’action publique en faveur des personnes les plus vulnérables, les réponses sont souvent pluridisciplinaires et convergentes. Nous sommes sur un territoire vieillissant, qui connaît des contrastes en termes de qualité de vie. On observe un centre-ville ancien, avec un extérieur qui se développe. »

Le diagnostic réalisé a révélé une population vieillissante et des inégalités marquées dans l’accès aux soins, auxquelles s’ajoutent des enjeux de mobilité et une répartition inégale des services de santé. Parmi les défis identifiés, on note une augmentation des besoins en soins pour les personnes âgées, une vulnérabilité des enfants et des adolescents, particulièrement dans les familles monoparentales, et une pauvreté marquée dans certaines communes. Afin de remédier à ces problèmes, ce contrat de santé validé il y a un an se décline autour de trois axes principaux : la prévention et la promotion de la santé, avec des actions menées autour de la nutrition, de l’activité physique, des addictions et du soutien à la parentalité ; la mise en place d’une société inclusive, avec des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’accessibilité aux services de santé ; enfin, l’ARS de Corse a souhaité déployer un Conseil Local de Santé-Mentale-Addiction, qui représente une nouvelle approche territorialisée, articulée avec les établissements publics de coopération intercommunale.

Philippe Martel, directeur départemental de l’Agence Régionale de Santé, précise toutefois

De plus, avant même la signature de ce contrat, la Maison des Adolescents a ouvert ses portes en avril 2024 et a pu accueillir de nombreux adolescents en détresse. Le lancement d’un tiers lieu inclusif via le Centre intercommunal d'action sociale fait aussi l’objet de travaux visant à rendre la ville plus accessible, qui seront présentés courant septembre. Celui-ci sera complété en cette fin d’année et en 2025 par un dispositif porté par l’Office de Tourisme du Pays Ajaccien sur l’ensemble de la CAPA. Plusieurs projets Sport-Santé et Santé publique sont financés dans le cadre de l’appel à projets.