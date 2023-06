Pays ajaccien : compte administratif "acceptable", mais appel à la prudence à la Capa

C’est un document important qui retrace la gestion et les réalisations de l’exercice budgétaire écoulé. Lors du conseil communautaire de ce jeudi soir, le premier vice-président et maire de Peri, Xavier Lacombe, a présenté le compte administratif 2022 de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA).



Au bilan de l’année passée, la CAPA affiche 143 545 506 euros de dépenses et un résultat consolidé de 1 986 577 euros contre 18 158 973 au titre de l’exercice 2021. En cause, une année 2022 « marquée par la crise sanitaire, puis la guerre en Ukraine et ses impacts sur le coût de l’énergie et de matières premières » où la CAPA a toutefois poursuivi « sa politique ambitieuse en lançant de grands projets structurants visant à accompagner durablement la transformation du Pays Ajaccien ». « Aujourd’hui, nous sommes sur un compte administratif qui est acceptable après les investissements qu’a fait la CAPA tout au long de l’année. Nous avons des ratios convenables, mais qui appellent à la vigilance et à la prudence pour les années à venir », indique Xavier Lacombe.



« Comme pour tous les EPCI, intercommunalités et communautés d’agglomération la situation est à surveiller », ajoute-t-il en en pointant notamment la raréfaction des financements publics. « Nous avons un véritable plan d’investissements sur notre territoire. Aujourd’hui, nous comptons sur les financements à la fois de l’État et de la Collectivité de Corse pour pouvoir réaliser nos projets comme nous l’avons prévu. Nous avons des échanges en ce sens et nous espérons pouvoir obtenir ces financements », pointe-t-il.



Un écueil qui pourrait avoir un impact sur les administrés dans l’avenir ? « Pour le moment, ce n’est pas à l’ordre du jour », assure le premier vice-président de la CAPA, « Nous allons faire des efforts et avoir de la rigueur financière, d’autant plus que nous avons subi beaucoup de hausse de coûts avec la crise, et notamment des hausses de régimes indemnitaires. Ce sont des charges supplémentaires que la CAPA a pu assumer, mais il faudra être prudent pour les années à venir et essayer de maintenir nos finances à un niveau suffisamment acceptable pour pouvoir faire face à nos investissements ».