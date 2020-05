Paul-André Colombani: "Un Ségur de la santé oui, mais pourquoi faire ?"

"L’heure n’est plus aux effets d’annonces mais aux mesures fortes et concrètes pour sauver le système de santé français" pour le député Paul-André Colombani que ce 26 mai a interpellé l'Assemblée nationale "sur la nécessité de revaloriser le salaire des soignants et d’améliorer leurs conditions de travail, de mettre fin à la logique désastreuse de fermeture de lits et d’hôpitaux de proximité ou encore de définir un nouveau mode de gouvernance au plus près des territoires."Lors de la séance publique de ce mardi, le député LT de la 2ème circonscription de Corse-du-Sud, a également soutenu la proposition de résolution témoignant de la reconnaissance nationale à tous les soignants et portant création d’un statut pour les enfants de soignants décédés du Covid-19. "A cette occasion, j’ai exprimé ma reconnaissance envers tous les soignants de Corse et du continent qui, malgré le manque de protection, de personnels, de lits et de moyens ont su s’adapter à la gravité de la crise et sauver notre système de santé au prix de nombreux efforts et parfois même de leur propre vie."L'Assemblée nationale a adopté en fin d'après midi la résolution qui plaide pour la création d’un statut pour les enfants des soignants décédés du Covid-19 sur le modèle des pupilles de la Nation, le gouvernement s’engageant à « faire des propositions en ce sens ».