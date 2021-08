Pass sanitaire : ouverture d’un centre de dépistage antigénique à Ajaccio

Alors que la situation sanitaire en Corse affiche le taux d’incidence le plus élevé en France après la Martinique, et à quelques jours de l'entrée en vigueur du pass sanitaire les pouvoirs publics insulaires continuent de se mobiliser pour endiguer la flambée du variant delta dans l’île à l'image de la Ville d’Ajaccio, qu'en partenariat avec l'ARS, le laboratoire CCF et la Protection Civile, a ouvert ce jeudi un centre de dépistage (tests antigéniques) à la Covid-19 dans les locaux de l’école Forcioli-Conti, situé en face de la citadelle.



Infos pratiques

Toute personne qui le souhaite pourra, dès lundi, se faire tester gratuitement. Le centre sera opérationnel jusqu’au 27 août 2021 et sera ouvert du lundi au vendredi, de 10 à 14 heures. Les prélèvements sont réalisés sans rendez-vous et sans ordonnance, après présentation de la Carte Vitale. Les résultats seront transmis dans la journée, directement par voie électronique.