Pass sanitaire : comment ont voté les députés corses ?

"Lors du vote je n'étais pas à Paris car j'étais retenu à l'Assemblée de Corse mais je suis tout à fait d'accord avec l'avis de mon groupe Liberté et territoires et j'aurais voté contre. Avec ce texte, nous sommes sur une ligne de crête trop contraignante. Il y a une limitation des libertés fondamentales et pas suffisamment de perspectives afin de convaincre les gens d'aller vers la vaccination et vers un isolement consenti. Ce texte, pointe les personnels en relation avec le public notamment les soignants, hors pour sortir de la pandémie il faut une solidarité entre la société, l'administration, les élus et la technostructure. L'acceptabilité ne s'acquiert pas en braquant les gens mais en convainquant et en faisant acte de pédagogie. Heureusement que le licenciement sec a été amendé, mais même la saisie sur salaire et les suspensions temporaires sont des actes de très graves en terme de liberté publique. Nous sommes pour trouver le meilleur chemin entre protection des populations et reprise de la vie en société, de la vie économique et sociale. Dans l'urgence, ce texte essaie de répondre à cela en étant trop technocrate, trop vertical et trop répressif. De ce point de vue, je pense qu'il y a eu un rendez-vous manqué."