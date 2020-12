PNC : « Una casa, una bandera per a Nazione ! »

"Marti chì vene, l’8 di dicembre, a Corsica hà da celebrà a festa di a Nazione.

Quist’annu, riguardu à a situazione sanitaria, seranu poche l’occasione d’adduniscesi per salutà a memoria di l’antichi patriotti ch’avianu pruclamatu u Regnu di Corsica in lu 1735 di pettu à Genova.

Dipoi sempre, sta festa di l’Immaculata Cuncezziò, Regina di Corsica, hè quella di a storia d’un Populu magiore in brama di libertà.

Di pettu à a Storia di e so lotte, fà sventulà a bandera naziunale ferma un’attu militante per u Partitu di a Nazione Corsa.

Marti, ghjornu santu di memoria, di spartera è dinò di speranza, azzincate a nostra bandera testa mora nant’à tutte e case, in paese o in cità, per dà forza è curagiu à i nostri ghjorni à vene.

Spartite sta chjama, è ditela à tutti i corsi di fanne altr’è tantu è ch’elli spartinu magaru l’iniziativa patriotta.

Populu Corsu, marti, l’8 di dicembre, fà sventulà a to bandera, è ùn ti scurdà di a to storia quand’è tù guardi l’Avvene : " una casa, una bandera, per a Nazione Corsa !"