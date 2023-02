Orto : une résidence secondaire détruite par un incendie

Les secours ont été alertés vers 2h30 de ce mercredi 8 février pour un incendie dans une habitation individuelle située sur la commune d' Orto en Corse-du-Sud. Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers de Vico et Piana la maison a été complètement détruite par les flammes. Aucune victime n'est à déplorer, l'habitation était en effet inoccupée durant le sinistre.



Ce n'est pas la première fois que cette habitation est visée par un attentat : "il y a quelques mois, en 2022, l'habitation, de propriété d'un couple de continentaux, avait déjà été la cible d'un attentat. À l ' époque, une bouteill e de gaz qui n'avait toutefois pas explosé , avait été retrouvée dans la baignoire " a indiqué le parquet d'Ajaccio.



Cette fois-ci, la bouteille a été placée au rez-de-chaussée de l'habitation derrière une porte et a bien explosé en détruisant la maison. Pour l'heure, aucune revendication n'a été retrouvée. Une enquête "pour destruction de biens par moyens dangereux" a été ouverte par le procureur de la République d'Ajaccio et confiée à la brigade de recherches.