Orages : quelle est la commune la plus foudroyée de Corse ?

Des dizaines d'éclairs se produisent chaque seconde dans le monde, chacun durant en moyenne 30 microsecondes. Même si la formation exacte du phénomène reste mystérieuse, les nouvelles technologies ont permis de mieux cerner la répartition des éclairs sur Terre. En France Météorage, filiale de Météo France installée à Pau, recense depuis 1989 l'activité orageuse et les coups de foudre détectés dans le pays et chaque année établit un classement des zones les plus foudroyées.En 2021, selon les données du bilan de Météorage, la Corse a été la région la plus touchée par l'orage en métropole mais c'est en Provence-Alpes-Côte d’Azur que le foudroiement, dont la fréquence augmente souvent avec la violence du phénomène orageux, a été plus intense.Selon les chiffres de Météorage, c'est la commune de Rusion qui a été la plus foudroyée de Corse en 2021 avec une densité moyenne de 6.4668 éclairs nuage-sol au km2 contre les 17,47 de la ville d'Uchaud, la plus foudroyée de France.​La moins foudroyée est la commune d'Aregno, en Balagne, avec 0.813 éclairs nuage-sol au km2.