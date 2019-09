Orages : la Haute-Corse en vigilance jaune

En cours de nuit de jeudi à vendredi matin, des orages se développeront sur le Nord de la Corse. Ces orages seront localement forts. La zone s’étendant de la Balagne au désert des Agriate et du Cap Corse à la région bastiaise qui sera la plus concernée.

Ces orages s’accompagneront:

• d’une activité électrique marquée;

• de violentes averses pouvant donner 30 à 50 mm en peu de temps (typiquement 1 à 2 heures) et

40 à 70 mm sur l’ensemble de l’épisode,

• de rafales de vent de l’ordre de 60 à 80 km/h

• ponctuellement de grêle.

L'activité orageuse baissera en intensité en cours de matinée de vendredi mais ne disparaîtra pas complètement.

Il est à noter que des orages encore plus forts sont attendus en mer très près des côtes entre Balagne et Cap Corse.



Météo France appelle à la prudence en ce qui concerne la pratique d'activités à proximité d'un rivage ou d'un cours d'eau, il est fortement conseillé de se renseigner sur l'évolution de la situation.