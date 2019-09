Opération de sensibilisation à la sûreté hydraulique à l’usine EDF de Castirla

D'un fonctionnement très souple, les centrales hydroélectriques peuvent être démarrées en quelques minutes depuis le Dispatching Electrique Corse à Ajaccio qui pilote tous les moyens de production électrique de l’île. Ces démarrages, fortement liés à la demande en électricité, ont des effets sur les cours d’eau ; lesquels peuvent représenter un danger potentiel pour leurs usagers. En effet, les variations de débit qui résultent de la mise en route des centrales hydroélectriques provoquent alors une éventuelle montée des eaux dans le lit des rivières concernées.





C’est pourquoi, dans un souci constant de prévention et de sécurité, EDF réalise régulièrement des opérations de sensibilisation du public, comme c’est le cas à Castirla ce mercredi 2 octobre 2019. L’objectif de cette sensibilisation est d’apporter à l’ensemble des acteurs concernés le meilleur niveau d’information possible sur les risques potentiels spécifiques liés à la présence et au fonctionnement des installations hydroélectriques du Golo (variations de débit).





Les élus locaux, les autorités locales, les gendarmes et pompiers, les directeurs et professeurs d’école et les acteurs de la pêche, du kayak et du tourisme sur le Golo sont les publics plus particulièrement visés par cette action qui permettre de mieux appréhender l'ensemble de l'aménagement hydroélectrique du fleuve.