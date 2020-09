Opération de contrôles anti-drogue dans la région ajaccienne

« L’opération de ce soir consiste à lutter contre les produits stupéfiants » explique le capitaine Chalmeau, de la compagnie de gendarmerie d’Ajaccio. « On a décidé à l’échelon de la compagnie d’Ajaccio de mener dans le cadre d’un même espace temps des opérations de contrôles simultanées ».



Au total, 20 gendarmes ont été mobilisés à Vico, Sagone, Peri et Porticcio. C’est sur cette dernière que les forces de l’ordre ont concentré leurs effectifs puisque 8 personnels, dont un chien spécialisé dans la lutte contre les stupéfiants, étaient présents pour des contrôles pédestres.



L’objectif ? « Aller au contact des personnes sur la voie publique, pour tester s’il n’y a pas de la matière illicite, et dans un second temps, faire des contrôles plus traditionnels de type contrôles de véhicules, mais toujours pour rechercher la présence de stupéfiants » détaille le capitaine.



L’occasion de tester un nouveau dispositif, mis en place depuis le 1er septembre au niveau national, l’amende forfaitaire délictuelle pour la consommation. « Concrètement, si on décèle un consommateur sur la voie publique, avec ce procédé on peut simplement le verbaliser » indique le capitaine Chalmeau, « auparavant les procédures étaient plus lourdes, cela représente un gain de temps sur le terrain » poursuit-il.



Des contrôles de ce type qui s’intensifient depuis le début du mois, et qui auront vocation à se multiplier : « Cela fait partie de nos missions, et c’est aussi une volonté gouvernementale » précise le capitaine.



Bilan de l’opération : sur les 256 personnes contrôlées, une seule détenait des produits stupéfiants. Deux transportaient de l'alcool en dehors des horaires et trois conduisaient sous l'empire d'un état alcoolique. Enfin, quatre personnes ont été sanctionnées pour non port du masque dans les zones obligatoires.



Si cette fois-ci le bilan sur la consommation de stupéfiants est donc plutôt mince, d’autres contrôles se sont révélés plus fructueux : « Depuis début septembre, chaque fois on a trouvé quelque chose » déclare le Capitaine Chalmeau. « La Corse n’est pas épargnée » conclut-il.