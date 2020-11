Opération « Aiutemu ci » de la mairie de Bastia : un franc succès

L’humilité est le maître-mot pour Don Petru Luccioni, délégué à la cohésion sociale à la mairie de Bastia, qui explique que « l’opération avait pour but de mettre en lumière la solidarité citoyenne, nous avons juste mis en place un affichage pour aider à structurer cette entraide mais ce sont les Bastiais qui ont agi ». Pour lui, la première opération était un franc succès et cela justifie qu’elle soit renouvelée pour ce confinement acte 2 : « on s’est aperçu qu’il y avait une forte demande et les gens ont répondu présent ». Cependant le contexte actuel diffère de celui du printemps dernier par sa souplesse. Cette dernière a permis de maintenir ouverts les services sociaux de la mairie pour, ainsi, accompagner encore mieux les personnes dans le besoin.Le but de l’opération n’est pas seulement d’aller faire les courses ou d’aller chercher des médicaments pour une personne à risque mais aussi de permettre le signalement de personnes en difficulté auprès des services sociaux. Grâce à la souplesse de l’actuel confinement les aidants peuvent travailler plus facilement et les informations qui remontent, sont mieux traitées.Don Petru Luccioni note aussi « une augmentation des signalements de violences conjugales qui peuvent être dévoilées en utilisant un code en pharmacie : la personne qui subit ces violences peut s’adresser à son pharmacien en lui disant « masque 19 », c’est le nom de code pour signaler discrètement qu’il, ou elle, est victime de violences conjugales ».« Aiutemu ci » est donc un cri de ralliement pour lutter contre un contexte qui paraît austère et pour prouver que l’Humanité a toujours du bon.Il est possible de télécharger les différentes affiches sur le lien suivant : http://www.bastia.corsica/fr/infurmazione-covid-19/bastiacci-aiutemu-ci-2130.html