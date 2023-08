"Opéra déconfiné" : Une deuxième édition couronnée de succès

Comparée à l'édition de 2022, celle de 2023 s'est déroulée sur une période plus étendue, du 3 juillet au 28 août, et s'est étendue sur deux jours au lieu d'un. En plus des mini-concerts du lundi à Bastia, des concerts du mardi ont été ajoutés dans le Cap Corse, à Erbalonga, Sisco, Luri et Pino. Élodie Tisserand se réjouit de ce succès : "Le bilan est très positif. En plus d'une programmation magnifique, de nouveaux chanteurs se sont rassemblés autour de cette idée, renforçant ainsi l'équipe. Du côté du public, l'enthousiasme est toujours au rendez-vous, particulièrement dans les quartiers populaires de Bastia où nous sommes désormais bien connus et accueillis. Nous avons également constaté la présence de nombreux enfants. L'objectif de rendre l'opéra accessible à des lieux, des endroits et des personnes qui n'y ont pas habituellement accès a été atteint."

L'expérience du Cap Corse le mardi a été particulièrement mémorable : "C'était le point culminant de cette année, avec un public totalement différent. Un public fidèle et attentif nous attendait. Il s'agit souvent de connaisseurs, et cette expérience a été l'occasion de belles rencontres avec des personnes habituées à assister à des opéras dans des lieux qui leur sont réservés. Tous ont été ravis de découvrir le talent de nos artistes corses."

Qu'en est-il d'une troisième édition ? Élodie Tisserand espère bien que cela se concrétisera : "Bien sûr, je l'espère. Nous avons maintenant un public et un groupe d'artistes, chanteurs et musiciens qui se produisent avec passion et enthousiasme. Cela ne peut que continuer à s'améliorer avec le temps."

L'opération "Opéra Déconfiné" a été rendue possible grâce au partenariat de la Ville de Bastia, de la Communauté de communes du Cap Corse, de la Préfecture de Corse et de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse).

Parmi les ténors, barytons et sopranos participants figuraient Marine Costa, Mikhael Piccone, Francois Colin (piano), Amélie Tatti, Guy Luciani, Eléonore Luciani, Jean Antoine Ferrali, Chrystelle Couturier, Marion Poggi Giansily, Emmanuelle Mariini (piano), Maryline Leonetti-Matelli, Antoine Maestracci, Anaïs Gaggeri, Andria Aitelli, Anne Calloni, Elodie Tisserand (présentatrice et chanteuse), ainsi qu'Armand Paoli (régie et accordéon).