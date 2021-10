« On va déguster » : François-Régis Gaudry s’invite à Ajaccio

Créée il y a dix ans sur les ondes de France Inter, l’émission « On va déguster » fait un tabac aux quatre coins de France puisqu’elle rassemble chaque semaine plus d'1,8 million d’auditeurs, tous passionnés par la gastronomie française.

De Rennes à Blois en passant par Biarritz, chaque dimanche « On va déguster » fait une halte dans une ville de l'hexagonepour y célébrer la culture culinaire. La Corse ? « C’est la première fois que j’y viens, précise l’animateur, nous avions invité, il y a quelques années, Nicolas Stromboni, du chemin des Vignobles mais en studio à Paris. Venir ici, c’est un grand plaisir. »



Au-delà de la beauté de l'ile, Françoi-Régis Gaudry est venu parler gastronomie. Un sujet qu’il maîtrise parfaitement (on lui doit déjà de nombreux ouvrages culinaires) : « La cuisine, avoue-t-il, c’est plus que de la gastronomie, c’est une histoire, un terroir, une identité, une culture, une géographie. Il y a tant d’anecdotes à raconter. »



Ce passionné est parti d’une idée. « Existe-t-il un goût d’Ajaccio, une identité culinaire propre ?» « Assurément, précise Laurent Marcangeli, maire de la cité impériale, Qui n’a pas dans son entourage, un parent ou ami qui connaît les secrets d’une recette ? »





Que de spécialités



Au coeur d’un studio installé dans le marché couvert, des micros bien sûr, mais pas que...sur la table, des « Salviate » (pain des morts de la région bastiaise), « i sciasci » (brocciu passu et raisins secs au rhum), spécialité « sartinese » de pain des morts, du vin et des fromages accommodés en dégustation par Sigfrid Gaurin, fondateur de la Crèmerie Impériale, l’un des trois invités de François-Régis Gaudry. Les deux autres sont Nicolas Stromboni (Le chemin des Vignobles) et Nadine Micheli, chef du restaurant « Le Cabanon » dont la spécialité est le poisson. Pâtes à la gritta, langoustes, bianchetti, oursins, friture du golfe, rien n’a de secret pour Nadine, dont l’époux est un pêcheur. Pour les besoins de l’émission, elle concoctera sur place des beignets d’anémone de mer, bilormi ou du foie de lotte cuit sous vide dans une cocotte. « Cette émission met en valeur les produits de notre terroir, se félicite Nicolas Stromboni, notamment toutes ces recettes de la mer. Il y a une réelle identité culinaire à Ajaccio, elle vient s’ajouter à d’autres domaines. »



Arrivé la veille, François-Régis Gaudry aura bien sûr eu le temps de savourer quelques produits typiquement ajacciens. Au terme de l’émission enregistrée dans les conditions du direct où il était accompagné de Jérôme Gagnez, chroniqueur vin, le critique culinaire a dédicacé quelques exemplaires de son dernier ouvrage « On va déguster l’Italie » et fait quelques selfies avec un public ajaccien conquis. Mais il a surtout promis de revenir, sans doute dans d’autres régions de l’île. Afin d’en découvrir toutes les spécificités culinaires. Et pourquoi pas un ouvrage dédié à la Corse ? En attendant, « On va déguster » sera diffusée ce dimanche sur les ondes de France Inter à 11 heures.



