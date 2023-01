"On ne lâchera rien" : malgré le défaite et contre vents et marée, le GFCA fait face aux galères

"Les jeunes sur le terrain font le boulot, sourit "Nico". On ne peut pas trop leur en demander... La moitié de l'équipe n'a même pas 18 ans, des joueurs qui ne sont pas payés ou viennent juste de l'être sont encore là. C'est dur, mais on ne peut pas leur en vouloir."



Malgré la tempête, les attitudes sur la pelouse sont positives, comme depuis le début de saison. Même si les énormes occasions manquées se multiplient avec pour seul succès le but du 2-0 de Mamadou Traoré, l'équipe continue de faire le job. Les jeunes pousses entrent en jeu, certains ne sont même pas majeurs. "Ils ont le bon état d'esprit", peut-on entendre murmurer dans les travées d'Ange-Casanova.



Une bonne manière de conclure une semaine marquée par une réunion où les représentants de la SAS et de l'association ont communiqué sur la situation du club et appelé à l'union sacrée. "Ça redonne un peu d'espoir, glisse Nicolas. On espère que ça va passer et on ne sait jamais, on a toujours eu une bonne étoile !"



"On a besoin d'aide, enchaîne Christophe Graziani, membre fondateur et président délégué des Socios du GFCA, qui réunit les dons pour soutenir le club. L'association va certainement être sauvée, mais c'est beaucoup de travail. Nous, on a des jobs qui sont prenants et on a la tête à ça tout le temps. On peut tenir, mais il ne faut pas que ça dure six mois comme ça... Mais on ne lâchera rien, on n'a jamais lâché."



La rencontre finit par tourner au vinaigre avec une remontée des Provençaux et deux buts inscrits dans le temps additionnel pour cueillir le Gaz' et lui infliger sa première défaite (2-3). Mais qu'importe. Même si certains quittent le stade avant le coup de sifflet final, les applaudissements concluent l'après-midi et quelques "allez les rouges" font encore écho dans les tribunes.