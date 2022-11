Olmeto : explosions contre des maisons inoccupées

Des explosions ont en effet visé deux maisons appartenant à des continentaux et qui étaient inoccupées au moments des faits, l'une située à proximité d'un camping et la seconde dans un lotissement, celui des Cannes en l'occurrence. La première, qui a été suivie d'un incendie, a nécessité l'engagement d'importants moyens de secours. La seconde, qui concernait une maison située dans un lotissement, a causé des dégâts conséquents.

Deux enquêtes pour destruction par incendie ont été ouvertes et confiées conjointement à la brigade de la gendarmerie de Sartène et à la section de recherches de la gendarmerie.