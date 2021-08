Objectif GR20 au profit des écoliers arméniens

Ce défi sportif et humanitaire initié par le Trail Club de Provence est soutenu sur notre île par L’AMICA,, présidé par Serge Norayan. Le Trail Club de Provence, club de Trail Marseillais, créé depuis 2013, regroupe une soixantaine d’adhérents et est animé entre autres par des traileurs franco-arméniens tels que Pierre Kaftandjian et Raphaël Papazian. Le TCP a sollicité l’AMICA pour assurer le soutien logistique en Corse des quatre sportifs participant au défi. L’AMICA sera donc présent au départ de Calinzana, aux quatre cols-étapes de Verghju, Vizzavona, Verde et Bavedda et bien sûr à l’arrivée à Conca prévue le dimanche 22 août en fin de soirée. Ce défi représente 109 km et 12 500 m de dénivelé positif sur le GR 20. Le groupe sera également accompagné tout au long du parcours par des coureurs qui effectueront seulement une partie du parcours. Avant, pendant et après cet évènement sportif, une collecte de fonds est organisée. Ces fonds sont destinés à la réhabilitation de l’école n° 10 de Stepanakert, la capitale de l’Artsakh (Haut-Karabagh). « Cet établissement scolaire, déjà aidé par l’association AMICA depuis mars dernier, avait été en partie détruit par des tirs de missiles de l’armée azerbaïdjanaise lors de la guerre lancée par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh et l’Arménie durant l’automne 2020 » explique Hervé Cheuzeville, vice-président de l’association. « Cette guerre a causé d’immenses destructions, d’importantes pertes civiles et militaires, l’exode d’une partie de la population ainsi que la perte de territoires où le peuple arménien vivait depuis au moins 2500 ans » poursuit -il. Afin de récolter des fonds une cagnotte a été mise en place sur la plateforme Leetchi.