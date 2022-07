Noyade à Propriano : une baigneuse en urgence absolue

V.L. le Jeudi 28 Juillet 2022 à 15:59

C'est au niveau de la plage de Cap Laurosu, commune de Propriano, qu'une femme d'une soixantaine d'années a été victime d'une noyade, ce jeudi 28 juillet, vers 11 heures. le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco - SNS 7-012, ainsi que la VL SNS 920 avec secouristes et infirmière SNSM, un véhicule de secours et d'assistance aux victimes et une équipe du SMUR ont été immédiatement engagés sur place. Rapidement prise en compte par les secours , la victime a été réanimée puis évacuée, en état d’urgence absolue, par l’hélicoptère Chouca, médicalisé par le SAMU 2A, vers le centre hospitalier d'Ajaccio.