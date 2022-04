Nouveau bureau et une riche programmation pour l'Union commerciale calvaise

Les adhérents de l'UCC, Union Commerciale Calvaise, se sont réunis pour la première fois après l'élection du nouveau bureau ce mardi 26 avril.

À l'ordre du jour, la programmation de nouveaux événements au cœur de la ville de Calvi. " Nous souhaitons organiser 4 événements au cours de l'année " précise Gildas Couasnon, nouvelle présidente de L'UCC.

De nouveaux événements qui ne seront actés que courant 2023. " Nous avons eu un peu moins d'un mois pour faire nos demandes de subventions. Pour cette année ce sera donc un peu juste pour l'organisation de nos d'événements " ajoute François Tapias,, vice président.

À Noël 2022, l'habituelle animation et le jeu des commerçants seront révisités.

Au mois de septembre ou octobre, la date n'étant pas encore définie, une fête sur deux jours sera organisée. " Si c'est possible, nous aimerions organiser un événement particulièrement prisé. Une course de caisses à savons...Mais rien n'est encore validé ! " continue la présidente.

Egalement envisagés une chasse au trésor pour pâques ou encore un carnaval au mois de février s'installeront dès l'année prochaine. " Car c'est en hors saison qu'il faut faire venir le monde. L'été, nous allons organiser des nocturnes pour que les commerces soient ouverts après les sorties des restaurants, et quelques concerts pour animer la ville" précise François Tapias.

Et une boîte à idées est mise en place, pour ne rien laisser passer des bonnes suggestions qui pourraient être faites.

"Ce soir, nous avons également invité Véronique Genest à participer à notre réunion afin qu'elle puisse nous donner quelques idées. Car nous avons besoin de voir ce qui se passe ailleurs et nous pensons que ses idées peuvent être un plus pour nous" continue Gilda Couasnon.



Au delà des événements à venir, les membres souhaitent également recréer la communication au sein de L'UCC. " Nous souhaitons ramener la discussion entre les commerçants. Nous allons donc remettre la liste à jour pour tisser à nouveau ce lien qui nous unit" ajoute François Tapias.



Un nouveau bureau.

Après Maguy Brandaloni à la présidence de l'UCC, Gilda Couasnon, du Concept, a été élue pour lui succéder lors de l'assemblée générale qui s'est tenue fin mars. Un nouveau bureau a également pris ses fonctions. François Tapias MTF tabac, E Belle Cose, vice président, Stefana Ricco, boutique Laurette, trésorière et Anne-Valerie Nihoul, Cypris, secrétaire. "



"L'Union commerciale calvaise compte actuellement une 60aine de membres, nombre que nous souhaitons augmenter. La tendance était à la baisse ces deniers temps, peut-être par manque d'intérêt. Nous voulons redonner confiance aux commerçants. Aujourd'hui il faut du concret. On ne dit pas que rien n'a été fait dernièrement, n'oublions pas que nous sortons de 2 ans de covid. Tout ce qui a été fait les années précédente a été très bien fait, mais ce serait plutôt la forme qu'il faudrait améliorer" précisent Gilda Couasnon et Francois Tapias.

Commerçants ouverts à l'année mais également les saisonniers sont ainsi conviés à intégrer l'UCC.