Net vainqueur de Cholet (5-1), le SC Bastia récupère sa 1ère place de N1

Ce sont les "bleus" qui donnaient le coup d’envoi de cette rencontre. Des Bastiais qui prenaient le jeu à leur compte s’invitant dans le camp des rouges visiteurs. La première banderille était plantée par Vincent à la 5ème. En bonne position à l’entrée de la surface le bastiais se faisait reprendre in extremis par Mboumbouni.

Puis c'est Schur, lancé par Quemper sur la gauche, qui prenait de vitesse la défense choletaise puis centrait sur Kherbache, un peu court sur cette action (11ème).

La première occasion visiteuse intervenait au quart de jeu avec un tir de à l’entrée de la surface de réparation de Dembi. Mais le ballon passait largement au-dessus de la transversale de Vincensini.

Et les Bastiais aller faire craquer les visiteurs en 2 minutes !

A la 20ème minute, Quemper lançait Robic dans la surface. Ce dernier glissait le ballon sur la droite de Mandrea et faisait trembler les filets. 1 – 0

Le remise en jeu à peine effectuée, Kherbache se glissait sur la droite de la défense choletaise et donnait le ballon à Vincent dans la surface. Le milieu de terrain tirait au but et son ballon était détourné dans sa cage par Renaud. 2 – 0.

Et de 3 puisque dans la minute suivante Robic sur la gauche se faisait passeur pour Salle-Lamonge qui dans la surface trompait une troisième fois Mandrea. (23ème). 3 – 0 !

Complètement groggy, les joueurs de Stéphane Rossi réduisaient cependant le score sur penalty (plutôt sévère) à la 24ème. Le Cardinal à la lutte avec Savane faisait trébucher ce dernier. l’arbitre désignait le point de penalty et Konaté en le tirant en force portait le score 3 – 1.

Ce but relançait un peu les visiteurs qui s’essayaient par Mexique des 35 m mais Vincensini se détendait bien pour bloquer le ballon (35ème)

Les occasions s’enchainaient comme des perles dans ce match fou puisque la minute suivante c’est Schur qui se trouvait en bonne position à l’entrée de la surface pour le 4ème but corse mais Sambu le contrait au tout dernier moment (39ème).

La mi-temps était sifflée juste après un superbe tir de Doumbia des 30 m, le ballon flirtant avec le montant gauche de Vincensini qui s’était bien détendu.





La 2ème période avait repris depuis 3 minutes seulement lorsque Savane ratait complètement sa passe en retrait pour Renaud, le ballon échouant dans les pieds de Schur à l’entrée de la surface choletaise. Le blond attaquant gagnait son duel face à Mandrea : et ça faisait 4 – 1.

A la 56ème, Quemper adressait un bon ballon à Vincent qui pénétrait dans la surface mais était crocheté par Mboumbouni. L’arbitre désignait immédiatement le point de penalty. Robic s’élançait mais au prix d’une belle détente sur sa droite Mandrea détournait le ballon sur son montant droit. Schur en embuscade reprenait aussitôt mais dans un réflexe du pied Mandrea repoussait une nouvelle fois.

Mandrea sauvait une nouvelle fois son équipe sur une reprise de Robic au premier poteau sur un centre de la gauche de Kherbache à la 65ème.

Les Choletais tentaient de sortir la tête de l’eau mais le tir de Dembi à la 68ème passait au ras de la transversale de Vincensini.

Nchobi au terme d’une longue course n’était pas plus heureux sur son tir des 20 m, le ballon étant bien capté par le gardien corse (73ème).

Le Sporting se contentait de gérer sa fin de match laissant les visiteurs monter au but et les menaçant de contres rapides avec Vincent, Robic et Schur.

A la 78ème les bleus obtenaient un bon coup-franc à gauche, à l’entrée de la surface. Sur le tir puissant de Salle-Lamonge, Mandrea bloquait le ballon au premier poteau.

Au contraire ce sont les Bastiais qui enfonçaient le clou à la 81ème. Robic dans le rond central lançait en profondeur Da Silva qui crochetait Mandrea dans sa surface pour le 5ème but.



Grâce à cette éclatante victoire, le SCB retrouvait sa place de leader avec 28 points.





Ils ont dit

Mathieu Chabert : «Cette victoire contre un concurrent direct était importante. C’est une bonne soirée. Une victoire avec la manière, la manière c’est la cerise. La priorité c’est de gagner. L’idéal c’est de gagner en produisant du jeu, on l’a fait, c’est une bonne chose. On n’était pas alarmiste avant le match, il ne faut pas fanfaronner après. La chose primordiale c’est de redémarrer une série. Maintenant il nous reste Annecy. Le chemin est long mais on est reparti de l’avant. On a montré qu’on avait du caractère ».





Stéphane Rossi : «Quand on fait ce genre de prestation, on ne peut pas être déçus. On a vite lâché, l’état d’esprit n’y était pas. L’équipe était trop fébrile. On a fait montre de largesse, de passivité. Le SCB a joué à sa main, a maitrisé le match dans tous les compartiments de jeu. Le SCB doit retrouver son niveau professionnel, il est bien parti pour ça. Nous on va se remettre au travail, retrouver l’agressivité. Le retour à Bastia s’est bien passé. Paradoxalement je n’ai pas eu d’appréhension, pas d’anxiété. J’étais détendu, serein c’était un plaisir de revenir ici»





Feuille de Match

15ème journée de N1

SC Bastia 5 - 1 SO Cholet ( 3 - 1 )



Stade Armand Cesari à Furiani

Temps : sec et froid

Pelouse naturelle en bon état

Spectateur : 0 (confinement)





Arbitre centre : Bastien Dechepy

Arbitre assistant 1 : Florian Goncalves de Araujo

Arbitre assistant 2 : Nicolas Rodrigues





Buts : Robic (20ème) – Vincent (21ème) – Salle Lamonge (23ème) – Schur (48ème) ( Da Silva 81ème) pour le SCB

Konate ( sp 24ème) pour Cholet



Avertissements : Le Cardinal (24ème) pour SCB

Mboum Bouni (57ème) – Dembi (62ème) pour Cholet







SCB : Vincensini – Robic – Guidi (c) – Vincent (Da Silva 77ème) – Schur – Quemper – Kherbache (Diongue 72ème) – Le Cardinal – Guibert – Ducrocq – Salles Lamonge (Moretti 83ème) .

Entr. : M.Chabert





SOC : Mandrea – Mboum Bouni – Maggiotti (Nchobi 54ème) – Renaud – Dembi – Doumbia( Elaz 54ème) – Sylla – Sambu Mansoni (Mannai 63ème) – Konate – Mexique (c) – Savane.

Entr. : St. Rossi