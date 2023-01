Neige et verglas : la Corse placée en vigilance jaune

Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau jaune pour le paramètre « Neige-Verglas » du mardi 17 janvier 2023 à 16 heures jusqu’au mercredi 18 janvier 2023 à 16 heures au plus tôt.



Avec l'arrivée d'air plus froid la limite pluie/neige en Corse descend vers 1200m en début de nuit de ce mardi 17 au mercredi 18 et pourra s'abaisser jusqu'à 600m sous les averses les plus fortes. D'ici mercredi matin, on attend de 1 à 3 cm vers 800m, 10 à 20 cm vers 1200m. Avec le vent marqué au niveau des cols, il y a possibilité d'accumulations locales.

Les averses neigeuses persistent mercredi et la nuit suivante, donnant en plus de 1 à 5 cm vers 700m, 10 à 20 cm vers 1200m, avec toujours la persistance de vent.



En bord de Méditerranée, le minimales sont comprises entre 2 et 6 degrés. Les maximales entre 8 à 14 degrés.