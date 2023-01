Neige en Corse : le col de Vizzavona rouvert à la circulation

L'ile est maintenue en vigilance jaune neige-verglas et avalanches jusqu'à ce soir à 20 heures par les services de Météo. Selon les prévisions, les précipitations pluvio/neigeuse vont s'intensifier mardi matin sur la façade orientale de l'île et la chaine centrale. La limite pluie neige vers 800 m, va remonter vers 1000 m, mais devrait rester temporairement autour de 800 m jusqu'en milieu d’après-midi sur la chaine centrale et vallées encaissées faisant des cumuls de neige significatifs sur les cols routiers .

Les cumuls de neige attendus: 1 à 3 cm en fond de vallée entre 500 et 700 m , environ 5 à 10 cm entre 800 et 1000 m, ponctuellement 20 à 25 cm vers Vizzavona et au dessus de 1100 m .



Equipements obligatoires



Les cols sont donc enneigés, celui de Sorba, a été fermé à la circulation. La station de Ghisoni et les cols de Vizzavona et de Verde sont au niveau orange les équipements spéciaux sont obligatoires et la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes est interdite. La station d’Asco, du val d’Ese et le col de Vergio sont au niveau jaune. Les équipements spéciaux sont obligatoires pour tous les véhicules et la circulation est interdite aux véhicules articulés.