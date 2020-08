National - Un bon point pour FC Bastia-Borgo à Créteil (0-0)

A Créteil, stade Duvauchelle US Créteil-Lusitanos : FC Bastia-Borgo (0-0)



Après une première mi-temps de rentrée qui, hormis cette double action d'entrée en faveur des visiteurs - centre de Cropanese et reprise de la tête de Darbant puis reprise de Giacomini sur le corner qui suivait, fut un round d’observation entre les deux équipes le jeu s'est animé sur la pelouse de Duvauchelle.



Le public Cristolien eut d'abord droit au spectacle offert par Escales qui à la 51e minute écarta coup sur coup deux penalty - arrêté puis que fit retirer l'arbitre. à Mokdad

Les locaux eurent droit, ensuite, au carton rouge que brandit l'arbitre devant Fofana qui tacla sévèrement, et de surcroit en retard, Cropanese (64e). Cela donna des ailes aux visiteurs qui, par l'intermédiaire de Umbdenstock et Giacomini dont la reprise de la tête faillit faire mouche, faisaient trembler Créteil (70e).



A ce moment-là pour le FC Bastia-Borgo l'essentiel était tout à la fois de tenir mais aussi d'essayer de tirer profit de sa supériorité numérique.

Finalement p as de but et donc pas de vainqueur entre l’USCL et Bastia Borgo.

Et un bon point pour les joueurs d'Ottaviani qui auraient, sans doute, pu mieux faire.

Mais pour une première sortie il ne viendra l'idée à personne de faire la fine bouche…